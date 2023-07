फ्रांस में भारतीयों छात्रों के वर्क वीजा से लेकर UPI लेनदेन तक..., जानें पेरिस में पीएम मोदी ने क्या कहा?

Highlights पीएम मोदी ने पेरिस में यूपीआई को इस्तेमाल करने की घोषणा की भारतीय छात्रों को अब वर्क वीजा दो नहीं पांच साल का मिलेगा पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं और पेरिस में भारतीय समुदाय के विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या यूपीआई के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है।

अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने मार्सिले में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की और कहा कि फ्रांस में मास्टर्स कर रहे भारतीय छात्रों को अब अध्ययन के बाद पांच साल का कार्य वीजा मिलेगा।

इससे पहले भारतीय छात्रों को दो साल का वर्क वीजा दिया जाता था। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए यह एक खुशखबरी है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के तेज गति से विकास को रेखांकित किया और कहा कि जहां दुनिया एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, वहीं भारत की ताकत और भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है।

#WATCH | India and France have agreed to use UPI in France. In the coming days, it will begin from the Eiffel Tower which means Indian tourists will now be able to pay in rupees: PM Modi pic.twitter.com/kenzDkdbaS