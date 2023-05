जम्मू-कश्मीर सड़क दुर्घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू हादसे में मुआवजे का किया ऐलान जम्मू में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी मंगलवार को हुई इस घटना में करीब 55 लोग घायल हो गए हैं

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना के दौरान मरने वालों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू में सड़क हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया गया है। वहीं, हादसे में घायल लोगों को 50 हजार देने का ऐलान किया गया है।

दरअसल, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 55 अन्य घायल हो गए।

Expressing grief on the bus accident in Jammu and Kashmir, PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000.