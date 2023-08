पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, तुष्टिकरण को बताया तीन पाप, इनसे छुटकारा पाने का किया आह्वान

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच कर रखा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम ब्याज पर आवास खरीदने की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण को तीन पाप बताते हुए इनसे छुटकारा पाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने लगातार 10वें संबोधन में कहा, "यह मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं भ्रष्टाचार के खतरे के खिलाफ लड़ना जारी रखूंगा।"

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए 'भरसक प्रयास' किये और जनता के इस बोझ को कम से कम करने के लिए आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रहेगा।

#WATCH | It is Modi’s guarantee that India will be among the top three economies in the world in the next 5 years, says PM Modi on #IndependenceDay2023pic.twitter.com/kMRVpyVoCv