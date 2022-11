देखें वीडियो: एक बार फिर से पीएम मोदी ने तोड़ा अपना प्रोटोकॉल, काफिले को रुकवा कर एंबुलेंस के लिए दी जगह-भेजा आगे

Highlights पीएम मोदी ने फिर से अपना प्रोटोकॉल तोड़ा है और आगे एक एंबुलेंस को जाने दिया है। इससे पहले इसी तरह वे गुजरात में भी एंबुलेंस को रास्ता दे चुके है। इसका वीडियो भी सामने आया है जहां पीएम मोदी के काफिले के सामने से एंबुलेंस जाते दिखा है।

शिमला: पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, ऐसे में उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह एक एंबुलेंस को रास्ते देते हुए दिखाई दे रहे है। वीडियो में यह दिख रहा है कि पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवाया है और सामने से एक एंबुलेंस गुजर रही है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोग शेयर भी कर रहे है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी है।

यह घटना उस वक्त घटी है जब पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जा रहे थे जहां पर एक रैली होने वाली थी। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह देखा गया है कि पीएम मोदी का काफिला जा रहा था, इस दौरान वहां से एक एंबुलेंस पहुंचा था। ऐसे में एंबुलेंस के फंसे होने की खबर मिलने पर पीएम मोदी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और उस एंबुलेंस को जाने दिया।

