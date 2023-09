क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने आर्थिक गलियारे पर की बात, जानें क्या कहा

Highlights दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य मौजूद थे। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि सऊदी अरबभारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए।

संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया की दो बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत में, हमने अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलों की पहचान की है। आज की बातचीत हमारे संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी। इससे हमें मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी।"

भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच ऐतिहासिक आर्थिक गलियारे पर बोलते हुए मोदी ने कहा, "कल हमने ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह गलियारा न केवल दो देशों को जोड़ेगा बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने में भी मदद करेगा। आपके नेतृत्व और विजन 2030 के तहत सऊदी अरब ने जबरदस्त आर्थिक विकास देखा है।"

शनिवार को जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ ने एक मेगा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। यह भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका से जुड़े कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग पर एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली पहल है।

क्राउन प्रिंस ने 9 से 10 सितंबर के बीच आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के प्रबंधन और आर्थिक गलियारे सहित हासिल की गई पहलों के लिए मोदी को बधाई दी। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने कहा, "इस (भारत-सऊदी अरब) रिश्ते के इतिहास के दौरान कोई असहमति नहीं थी, लेकिन हमारे देश के भविष्य के निर्माण और अवसर पैदा करने के लिए सहयोग है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज हम भविष्य के अवसरों पर काम कर रहे हैं। मैं आपको जी 20 शिखर सम्मेलन के प्रबंधन और मध्य पूर्व, भारत और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे सहित हासिल की गई पहलों के लिए बधाई देता हूं, जिसके लिए आवश्यक है कि हम इसे वास्तविकता में बनाने के लिए लगन से काम करें।" बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य मौजूद थे।

सऊदी क्राउन प्रिंस भारत की राजकीय यात्रा पर

भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के युवराज और प्रधान मंत्री ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मोदी और क्राउन प्रिंस ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की दो मंत्रिस्तरीय समितियों यानी राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग समिति के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।

मोदी और सऊदी अरब के नेता ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा की। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

मोदी से मुलाकात से पहले मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद राजकुमार ने संयुक्त रक्षा सेवा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। एक संक्षिप्त बयान में, मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को सफल जी20 राष्ट्रपति पद के लिए बधाई दी।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "शाबाश भारत, बहुत सारी घोषणाएं की गईं जिनसे हमारे दोनों देशों, जी20 देशों और पूरी दुनिया को फायदा होगा। इसलिए मैं भारत से कहना चाहता हूं कि शाबाश, और हम भविष्य बनाने के लिए काम करेंगे।" दोनों देशों के लिए।" बाद में दिन में उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का कार्यक्रम है।

जी20 शिखर सम्मेलन में मोहम्मद बिन सलमान

जी20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, "हम इस बैठक में घोषित पहल और आर्थिक गलियारा परियोजना के एकीकरण की आशा करते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस तक पहुंचने के लिए हमारे साथ काम किया।" इस महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए संस्थापक कदम।"

मोदी ने कहा कि यह मेगा डील दुनिया भर में कनेक्टिविटी और स्थिरता को एक स्थायी दिशा देगी। इससे पहले, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फरवरी 2019 में राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया था और वर्तमान यात्रा देश की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा होगी।

विदेश मंत्रालय ने एक पूर्व प्रेस में कहा, "भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिसमें लोगों के बीच व्यापक संपर्क हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार 52।75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।" मुक्त करना।

भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहले जारी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी है।

सऊदी अरब ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की अग्रणी परियोजनाओं का व्यापक और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए जी20 लीडर्स शिखर सम्मेलन के संयोजन में एक तीन दिवसीय कार्यक्रम की भी मेजबानी की।

