'ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी' पर बोले पीएम मोदी- 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का आधार बनी तकनीक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी' विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रयास गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज लोग सरकार को बाधक नहीं बल्कि विकास का उत्प्रेरक मानते हैं। बजट में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच को प्राथमिकता दी गई है।

Our efforts are making lives of poor & unprivileged, better. Today people don't consider Govt as an obstruction but as catalyst for development. In the budget, technology & human touch were given priority: PM Modi addresses post-budget webinar on 'Ease of Living using Technology' pic.twitter.com/zo12J11G9I — ANI (@ANI) February 28, 2023

पीएम मोदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि न्यू इंडिया अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है और सशक्त कर रहा है। हमारी सरकार के बजट में तकनीक के सहारे ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के अब परिणाम दिखने लगे हैं।

New India is connecting and empowering its citizens with technology. The budget of our government has emphasised on increasing the ease of living, with the help of technology. The government's policy interventions are now showing results: PM Narendra Modi pic.twitter.com/5AeTpuNjKu — ANI (@ANI) February 28, 2023

उन्होंने ये भी कहा, "टेक-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म CoWIN ने कोविड-19 महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। आज भारत का हर नागरिक इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है कि अब सरकार से संवाद करना इतना आसान हो गया है।"

Technology was basis of 'One Nation One Ration Card' & due to this many poor started getting rations. Many depts can use technology to meet global standards of service. Technology was basis of 'One Nation One Ration Card' & due to this many poor people started getting rations: PM pic.twitter.com/9LIXWXZKGR — ANI (@ANI) February 28, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "तकनीक 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का आधार बनी और इससे कई गरीबों को राशन मिलने लगा। सेवा के वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कई विभाग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का आधार थी और इससे कई गरीबों को राशन मिलने लगा।"

