Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने साल 2025 के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम को किया संबोधित, भारत के गौरवशाली पलों को याद किया, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की

December 28, 2025

Mann Ki Baat: प्रयागराज में महाकुंभ के क्षणों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अनूठी विरासत सभी एक साथ देखने को मिलीं।"

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को साल 2025 के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए इस की उपलब्धियों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो या वैज्ञानिक नवोन्मेष का क्षेत्र हो, देश का प्रभाव हर जगह महसूस किया गया। 

मन की बात’ संबोधन में मोदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों और सुरक्षा ठिकानों को नष्ट किया। मोदी ने कहा, ‘‘2025 भारत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो, वैज्ञानिक नवोन्मेष हो या विश्व का सबसे बड़ा मंच हो, भारत का प्रभाव हर जगह दिखाई दिया।’’ प्रधानमंत्री ने 2025 को खेलों के लिहाज से यादगार बताते हुए कहा कि पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जबकि महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भारत की बेटियों ने महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जीतकर इतिहास रचा। 

उन्होंने कहा कि एशिया कप टी20 में शानदार जीत के साथ तिरंगा गर्व से लहराया और पैरालंपिक खिलाड़ियों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीते। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई और शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने।

पीएम मोदी ने चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की जीत की भी तारीफ की, और इन उपलब्धियों को 2025 की बड़ी कामयाबी बताया।

उन्होंने कहा, "खेल के मामले में भी 2025 एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। भारत की बेटियों ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा... वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई मेडल जीतकर पैरा-एथलीटों ने साबित कर दिया कि कोई भी रुकावट पक्के इरादे को नहीं रोक सकती।"

पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सराहा

अपने मशहूर मासिक रेडियो कार्यक्रम के साल के आखिरी एपिसोड में, पीएम मोदी ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की तारीफ की, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने।

उन्होंने कहा, "भारत ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई पहल भी 2025 में हुईं। भारत में चीतों की संख्या अब 30 से ज़्यादा हो गई है।"

पीएम मोदी ने भारत के लिए 2025 के सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसमें महाकुंभ का आयोजन और राम मंदिर में झंडा फहराना शामिल है।

उन्होंने कहा, "2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अनोखी विरासत सब एक साथ देखने को मिली। साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर में झंडा फहराने के समारोह ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया।"

पीएम मोदी ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन 'यंग लीडर्स डायलॉग' भी आयोजित किया जाएगा और वह इसमें हिस्सा लेंगे, जहां लोग अपने विचार भेज सकते हैं। "कई युवा मुझसे पूछते हैं कि वे अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन मुझे कैसे दे सकते हैं? युवा दिमागों की इस जिज्ञासा का समाधान 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' है... अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 'राष्ट्रीय युवा दिवस' मनाया जाएगा। उस दिन 'यंग लीडर्स डायलॉग' भी आयोजित किया जाएगा, और मैं भी उसमें ज़रूर हिस्सा लूंगा... मैं इस कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहा हूं," उन्होंने कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि 'काशी तमिल संगमम' के दौरान वाराणसी के कई स्कूलों में तमिल भाषा सीखने की पहल शुरू की गई। उन्होंने कहा कि युवा और बच्चे इस भाषा की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इस साल, वाराणसी में 'काशी तमिल संगमम' के दौरान, तमिल सीखने पर खास ज़ोर दिया गया। 'तमिल सीखो-तमिल करकलम' थीम के तहत, वाराणसी के 50 से ज़्यादा स्कूलों में खास अभियान चलाए गए... तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है... मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्सों में भी युवाओं और बच्चों में तमिल भाषा के प्रति एक नया आकर्षण दिख रहा है। यही भाषा की शक्ति है। यही भारत की एकता है।"

