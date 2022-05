भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे पीएम मोदी, चर्चा के एजेंडे पर आगामी विधानसभा चुनाव

Highlights सूत्रों के मुताबिक बैठक में नड्डा ने पार्टी महासचिवों से राज्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली और पार्टी के कार्यक्रमों में तेजी लाने के निर्देश दिए। संगठनात्मक मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा इस साल और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक के साथ शुरू हुई। बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

Delhi | PM Modi addresses BJP national office bearers meeting, which is happening in Jaipur in Rajasthan, via video conferencing pic.twitter.com/JJUl24R805