PM Kisan Yojana 22nd Installment Date: इस तारीख तक आ सकती है 22वीं किस्त, जल्दी से पूरा कर लें ईकेवाईसी; जानें प्रोसेस

PM Kisan Yojana 22nd Installment Date: भारत के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। नए साल 2026 में इस साल की पहली किस्त आने वाली है। वैसे तो यह पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त है लेकिन इस साल की पहली।

योजना के नियमित चार महीने के चक्र के आधार पर अगली किस्त फरवरी 2026 में जमा होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक रुझानों से पता चलता है कि भुगतान फरवरी या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी किया जा सकता है, संभवतः केंद्रीय बजट अवधि के आसपास या ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए होली त्योहार से पहले।

PM-KISAN के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। चूंकि पिछली किस्त 19 नवंबर, 2025 को वितरित की गई थी, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी 2026 में मिलने की उम्मीद है।

PM-KISAN किस्त पाने के लिए ये काम जरूरी

eKYC प्रक्रिया PM-KISAN पोर्टल पर आधार से जुड़े OTP का उपयोग करके

eKYC पूरा करें या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक eKYC पूरा करें

सुनिश्चित करें कि आधार विवरण PM-KISAN पंजीकरण डेटा से मेल खाता हो

अन्य आवश्यक अनुपालन

भूमि सीडिंग: भूमि रिकॉर्ड सत्यापित होने चाहिए और PM-KISAN प्रोफ़ाइल से जुड़े होने चाहिए

आधार-बैंक लिंकिंग: बैंक खाता आधार-लिंक्ड और DBT-सक्षम होना चाहिए

PM-KISAN बकाया

मानक किस्त राशि 2,000 रुपये है लेकिन कुछ किसानों को 22वीं किस्त चक्र में 4,000 रुपये मिल सकते हैं। यह उन लाभार्थियों पर लागू होता है जो अधूरे eKYC, भूमि रिकॉर्ड समस्याओं, या तकनीकी त्रुटियों के कारण 21वीं किस्त से चूक गए थे। एक बार जब ये समस्याएं हल हो जाती हैं, तो लंबित बकाया राशि वर्तमान किस्त के साथ जारी कर दी जाती है।

PM-KISAN स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें

किसान इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपनी एलिजिबिलिटी और पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं:

ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं “Know Your Status” पर क्लिक करें

आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें

लाभार्थी स्टेटस, eKYC पूरा होने और पेमेंट डिटेल्स देखें

किसानों को सलाह दी जाती है कि फंड मिलने में देरी से बचने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स पहले ही पूरे कर लें।

Web Title: PM Kisan Yojana 22nd Installment Date complete your eKYC quickly learn process