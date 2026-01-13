PM Kisan Yojana: जल्द खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, किसान ID के बिना नहीं मिलेगी राशि

PM Kisan Yojana: नए साल की शुरुआत के साथ, पूरे भारत में करोड़ों किसान एक बार फिर PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब फोकस 22वीं किस्त पर है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से एक साफ़ चेतावनी है। अगर आप कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी 2,000 रुपये की किस्त अटक सकती है।

PM किसान योजना के तहत, योग्य किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये करके सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और किसान अब अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं।

इस बार किया गया बड़ा बदलाव

22वीं किस्त से पहले सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अनिवार्य किसान ID है। पहले, e-KYC पूरा करना अक्सर काफी होता था। अब, सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि जिन किसानों के पास यूनिक किसान ID नहीं है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिल सकती है, भले ही उनका e-KYC हो गया हो।

किसान ID किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है। यह ज़मीन के रिकॉर्ड, फसल की डिटेल्स और खेती से संबंधित अन्य जानकारी को लिंक करती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल असली और योग्य किसानों को ही इस योजना का फायदा मिले और इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

अगर किसी किसान ने अभी तक अपनी किसान ID नहीं बनाई है, तो इस बात का असली खतरा है कि 2,000 रुपये की पेमेंट रोक दी जाए।

PM किसान की 22वीं किस्त कब जारी होने की उम्मीद है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए PM किसान पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट न जाए।

याद दिला दें कि PM नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कोयंबटूर, तमिलनाडु से 21वीं किस्त जारी की थी। उस दिन लगभग 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले थे।

e-KYC जरूरी है

किसान ID के साथ-साथ e-KYC भी अनिवार्य है। जिन किसानों ने e-KYC पूरा नहीं किया है, उनकी पेमेंट भी रोकी जा सकती है। ई-केवाईसी पूरा करने के कई तरीके हैं:

- OTP-आधारित वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके PM किसान वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन

- बायोमेट्रिक KYC के लिए पास के CSC सेंटर जाकर

- PM किसान मोबाइल ऐप के ज़रिए, जो अब स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा देता है

- एक बार ई-केवाईसी पूरा हो जाने के बाद, स्टेटस आमतौर पर 24 घंटे के अंदर पोर्टल पर दिखने लगता है।

अन्य कारण जिनकी वजह से अगली PM किसान किस्त अटक सकती है

कभी-कभी, ई-केवाईसी होने के बाद भी किस्तें ब्लॉक हो जाती हैं। आम कारणों में शामिल हैं:

- आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल्स में मिसमैच

- नाम की स्पेलिंग गलत होना

- बंद या इनएक्टिव बैंक अकाउंट

- IFSC कोड बदलना

- बैंक KYC अपडेट न होना

ज़मीन से जुड़े मुद्दे भी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। पेंडिंग म्यूटेशन, पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड, या ज़मीन के विवादों के कारण सिस्टम में किसान अयोग्य दिख सकता है। ऐसे मामलों में, डिटेल्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।

अगर पेमेंट में देरी होती है तो किसानों को क्या करना चाहिए?

अगर किस्त में देरी होती है या स्टेटस में कोई एरर दिखता है, तो किसान CSC सेंटर जा सकते हैं, अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, या स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

सरकार ने मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की हैं: 1800-115-526 या 011-23381092 पर डायल करें। आप pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं।

समय पर 2,000 रुपये पाने के लिए क्विक चेकलिस्ट

यह सुनिश्चित करने के लिए कि 22वीं किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुँचे, ई-केवाईसी पूरा करें, अपनी किसान आईडी बनवाएँ, बैंक खाते और आधार की डिटेल्स चेक करें और ज़मीन के रिकॉर्ड वेरिफाई करें।

बता दें कि PM किसान योजना, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, ने पहले ही 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े DBT कार्यक्रमों में से एक बन गया है।

Web Title: PM Kisan Yojana 22nd installment amount will not be available without farmer ID