Odisha Plane Crash: ओडिशा में विमान हादसा, इंडिया वन एयर 9 सीटर फ्लाइट क्रैश

Odisha Plane Crash: ओडिशा के राउरकेला में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है, भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही इंडिया वन एयर की 9 सीटर फ्लाइट क्रेश हो गई है। विमान में सात लोग जिनमें 6 यात्री और एक पायलट शामिल है, अभी की रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्लेन के आगे का हिस्सा शतिग्रस्त बताया जा रहा है, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तकनीकी खराबी के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की जिसके बाद प्लेन के खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और दमकल की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल प्लेन में सवार यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

A 9-seater India One aircraft crashed in Rourkela, Odisha, while flying from Rourkela to Bhubaneswar.

Nine people, including the pilot, were on board; six were injured.

#PlaneCrash#odishaconnect#Rourkelapic.twitter.com/sWuq7aiuhZ — Munesh Meena मुनेश मीणा (@drmmeena83) January 10, 2026

