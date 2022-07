सैन्य वार्ता के एक दिन बाद ही चीन ने जारी किया वीडियो, पैंगोंग झील के उपर उड़ते दिखे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स

Highlights चीन ने पैंगोंग झील के उपर उड़ाए लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीनी सेना के युद्धाभ्यास का है वीडियो 18 जुलाई को हुई थी कमांडर स्तर की वार्ता

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से तनाव जारी है। विवाद के निपटारे के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ताओं का दौर भी जारी है। बीती 18 जुलाई को ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र चुशुल मोल्डो में दोनो देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। लेकिन इसके अगले ही दिन चीन की तरफ से एक ऐसा वीडियो जारी किया गया है जो शांति की कोशिशों पर पानी फेर सकता है। दरअसल चीन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें चीनी हेलीकॉप्टर पैंगोंग झील के उपर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चीनी सेना के युद्धाभ्यास का है जो हाल ही में हुआ था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर पैंगोंग झील के उपर से उड़ान भर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय पक्ष की तरफ से विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है वहीं चीन की तरफ से वार्ता के तुरंत बाद जारी इस वीडियो से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर की जा रही शांति की कोशिशों को झटका लग सकता है।

No headway during India-China talks, Meanwhile After concluding 16th Corps Commander level talks with India, PLA troops carried out a military exercise over Pangong Lake, Ladhak. pic.twitter.com/YvZLJqRJYf