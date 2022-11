इंदिरा रसोई योजना की जूठी थाली चाट रहे थे सुअर, फोटो वायरल होने पर मचा हड़कंप

Highlights गहलोत सरकार की भारी फजीहत, सूअरों द्वारा इंदिरा रसोई योजना की थाली चाटने का मंजर आया सामने यह वाकया भरतपुर का है, जहां के 'इंदिरा रसोई योजना' के फूड सेंटर की तस्वीर वायरल हो रही है वायरल तस्वीर सामने आने पर प्रशासन ने दिये जांच के आदेश, फूड सेंटर चलाने वाले का ठेका किया रद्द

भरतपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को उस समय भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, जब सूबे के भरतपुर में राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाए जाने वाले 'इंदिरा रसोई योजना' के फूड सेंटर के बाहर रखी जूठी थालियों को सूअरों द्वारा चाटने का मंजर सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक बेजुबान सूअर खाने की तलाश में निकले थे और उन्हें पटरी पर रखी थाली दिखाई दे गई, जिसमें थोड़ा बहुत जूठन अन्न पड़ा हुआ था। अब सूअरों को क्या पता था कि वो जैसे ही थाली को चाटेंगे बवाल खड़ा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि जूठी थालियां राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा रसोई सेंटर की है, उन्होंने थाली साफ की और आगे निकल गये।

लेकिन इस दौरान किसी ने मोबाइल से सूअरों की कारस्तानी को कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते सूअर की थाली के साथ वाली फोटो वायरल हो गई। सर्कुलेट होते-होते तस्वीर प्रशासन के पास भी पहुंची। उसके बाद वो हरकत में आया और अब मामले की जांच हो रही है।

इस संबंध में भरतपुर नगर पालिक के अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "प्रशासन ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार की 'इंदिरा रसोई योजना' के तहत जो ठेकेदार इस फूड सेंटर को चला रहे थे, उनका ठेका रद्द किया जा रहा है। मामले में योजना को चलाने वाले नागरिक संगठन के खिलाफ जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।"

Rajasthan | Pigs seen licking soiled utensils lying outside food centre in Bharatpur run under state govt's 'Indira Rasoi Yojana', organisers contract rescinded



We found irregularities & organisation's contract was cancelled. Teams formed to probe matter: Municipality official pic.twitter.com/NxgBt5F6SA