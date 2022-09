Photo: भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन अलग अन्दाज में दिखे राहुल गांधी, कुर्ता छोड़ टी-शर्ट और पैंट में निकले कांग्रेस नेता

Highlights भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी को अलग अन्दाज में देखा गया है। उन्हें यात्रा के दौरान टी-शर्ट और पैंट में देखा गया है। आम तौर पर कांग्रेस नेता बहुत कम टी-शर्ट और पैंट में दिखाई देते है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 'भारत जोड़ो' यात्रा की विधिवत शुरुआत की है। पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है तथा इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यहां 'विवेकानंद पॉलिटेक्निक' से 118 अन्य "भारत यात्रियों '' और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को "भारत यात्री" नाम दिया है जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर को दूरी तय करेंगे।

'भारत जोड़ो' यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी अलग ही अन्दाज में दिखाई दिए है। उन्होंने अन्य नेताओं के साथ 'भारत जोड़ो' यात्रा की शुरूआत की है और इस दौरान वे पैंट और टी शर्ट में नजर आए।

कांग्रेस नेता आम तौर पर कुर्ता पहनते है, लेकिन कई मौकों पर उन्हें फार्मल में भी देखा गया है। ऐसे में 'भारत जोड़ो' यात्रा के दूसरे दिन उन्हें फार्मल में देखा गया है। एक तरफ जहां तमाम बड़े नेता सफेद कुर्ता और शर्ट में दिख रहे है, वहीं राहुल गांधी सफेट टी शर्ट और काले पैंट में नजह आ रहे है।

Tamil Nadu | Congress begins its second day of the 'Bharat Jodo Yatra', led by party MP Rahul Gandhi, along with party MPs KC Venugopal & P Chidambaram, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel & others, in Agasteeswaram, Kanniyakumari.



