असम के 4 जिलों में चुनावी परिसीमन प्रस्ताव का जनता ने किया विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में

Highlights निर्वाचन आयोग द्वारा असम में किये जा रहे परिसीमन का जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है जनता ने चार जिलों बराक घाटी, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में बुलाया 12 घंटे का बंद करीमगंज से कांग्रेस के विधायक कमलाख्या डे ने कहा कि आयोग नियमों का पालन नहीं कर रहा है

गुवाहाटी:असम के चार जिलों बराक घाटी, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में चुनाव आयोग द्वारा किये परिसीमन में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आयी है और बेहद तीव्र प्रदर्शन कर रही है। इस संबंध में असम पुलिस ने मंगलवार को करीमगंज में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि परिसीमन प्रस्तावित सभी 4 जिलों में कई नागरिक संगठनो और राजनीतिक दलों ने 12 घंटे के बंद का किया है।

इस घटना से पूर्व निर्वाचन आयोग की ओर जारी बयान में कहा गया था कि आयोग द्वारा 20 जून को असम के लिए विधानसभा और लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया। आयोग के इस बयान पर करीमगंज जिले से कांग्रेस के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को "अवैध" बताया है और कहा है कि आयोद द्वारा प्रस्तावित परिसीमन में किसी भी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।

#WATCH | Assam: Several organisations and political parties have called for a 12-hour bandh in Barak Valley, Cachar, Karimganj and Hailakandi districts, as a protest against the proposed delimitation draft by the Election Commission of India (ECI).



