पेगासस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को 20 जून तक रिपोर्ट जमा करने को कहा

By अनिल शर्मा | Published: May 20, 2022 11:45 AM

तकनीकी समिति के मई के अंत तक पेगासस निरीक्षण पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है, जिसके बाद 20 जून तक शीर्ष अदालत में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

