इलाहाबाद हाईकोर्ट: वकीलों से बक्शीश के लिए कमर पर Paytm QR Code लगाना पड़ गया भारी, कोर्ट ने किया जमादार को सस्पेंड, देखें फोटो

Highlights इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमादार को सस्पेंड कर दिया है। जमादार की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वह कमर पर पेटीएम बारकोड स्कैनर लगाकर घूम रहा था। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने इस निलंबन के आदेश दिए है।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कोर्ट जमादार को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट जमादार का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वह कमर पर पेटीएम बारकोर्ड लगाए घूम रहा है और इसके जरिए वह वकीलों से ऑनलाइन बख्शीश ले रहा है।

इस फोटे के वायरल होने के बाद कोर्ट जमादार के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसे स्सपेंड कर दिया गया है। बता दें कि कोर्ट जमादार को निलंबन करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग ने दिया है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कोर्ट जमादार को वकीलों से पेटीएम के जरिए बख्शीश लेते हुए देखा गया है। इस बख्शीश को लेने के लिए कोर्ट जमादार अपने कमर पर पेटीएम का बार कोर्ड लगाए हुए दिख रहा है।

#AllahabadHighCourt Chief Justice Rajesh Bindal suspends Court Jamadar for using @Paytm wallet in court premises to receive tips. pic.twitter.com/MSCNAdmB86