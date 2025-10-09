पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, भोजपुरी स्टार ने उन्हें प्रताड़ित किया, कहा- 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देता था'

लखनऊ:पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक-दूसरे पर कई आरोप लगाकर सुर्खियों में हैं। बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ज्योति ने दावा किया कि भोजपुरी स्टार उन्हें गर्भपात की गोलियाँ देते थे और जब वह उनके खिलाफ बोलती थीं, तो वह उन्हें प्रताड़ित करते थे।

ज्योति ने मीडिया से कहा, "वह कह रहे हैं कि उन्हें बच्चे की चाहत थी, लेकिन जो व्यक्ति बच्चे की चाहत रखता है, वह अपनी पत्नी को दवा नहीं देता। मुझे हर बार दवा दी जाती थी, और मैंने मीडिया को ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं पवन को बदनाम नहीं कर रही, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। मैं आज अपने बारे में बातें साझा कर रही हूँ।"

ज्योति सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने 25 नींद की गोलियाँ खाईं

उन्होंने आगे कहा, "जब पवन जी मुझे दवा दे रहे थे, और जब मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैंने नींद की गोलियाँ खा लीं। मैंने रात के 2 बजे 25 नींद की गोलियाँ खा लीं।"

उन्होंने आगे बताया, "उस समय उनके भाई रानू भैया, उनकी टीम के दीपक भैया और विक्की जी वहाँ थे। उन्होंने मुझे उठाया और अस्पताल ले गए। वे मुझे अंधेरी, मुंबई स्थित बेलेव्यू मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ।" उन्होंने यह भी बताया, "वह मुझे गर्भपात की गोलियाँ देते थे।"



Web Title: Pawan Singh's Wife Jyoti Singh Claims Bhojpuri Star Tortured Her, He Used To Give Me Abortion Pills, she alleges