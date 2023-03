संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बताया आज का मीर जाफर, पवन खेड़ा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- जल्द ही उन्हें करारा जवाब मिलेगा

Highlights पवन खेड़ा ने कहा कि जल्द ही उन्हें करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम उनसे (भाजपा) यह भी सीख रहे हैं कि कैसे जवाब देना है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही उनके बयान पर कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मौजूदा समय का मीर जाफर बताया है। ऐसे में पात्रा के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "जल्द ही उन्हें करारा जवाब मिलेगा। हम उनसे (भाजपा) यह भी सीख रहे हैं कि कैसे जवाब देना है। जल्द ही उनके बयान पर कार्रवाई की जाएगी।"

They are worried that Rahul Gandhi might again ask the PM about his relations with Adani. There is no JPC probe yet, this is the reason they are creating so much drama: Congress leader Pawan Kherapic.twitter.com/uRvaZXZCGc