अधर में लटका पवन हंस का विनिवेश, सरकार कर रही पुनर्विचार, बोली जीतने वाली कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी ने पारित किया है आदेश

By विशाल कुमार | Published: May 17, 2022 09:02 AM

सरकार अध्ययन कर रही है कि क्या एनसीएलटी का फैसला एक प्रतिकूल आदेश है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रणनीतिक विनिवेश पर दिशानिर्देशों के अनुसार बोली को अयोग्य घोषित करना पड़ सकता है।

अधर में लटका पवन हंस का विनिवेश, सरकार कर रही पुनर्विचार, बोली जीतने वाली कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी ने पारित किया है आदेश