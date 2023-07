पटनाः बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे किसान सलाहकारों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 4-5 लोग गिरफ्तार

Highlights राजधानी में जनसेवक बनाने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों किसान सलाहकार। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर 4-5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पटनाः राजधानी में जनसेवक बनाने की मांग को लेकर बुधवार को बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों किसान सलाहकारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

पटना के एसडीएम श्रीकांत खांडेकर ने कहा कि ''...हमें उन्हें तितर-बितर करना पड़ा क्योंकि उन्हें यहां से तितर-बितर करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 144 लागू है, कोई भी विधानसभा के आसपास किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है।"

#WATCH | Bihar | Police in Patna open baton charge to disperse members of a farmer organisation who were marching to the State Assembly over their demands. pic.twitter.com/vxXPwa0rgB