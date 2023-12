Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार, महुआ मोइत्रा के निष्कासन की रिपोर्ट पर होगी चर्चा

नई दिल्ली:संसद में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और आज महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन में भारी हंगामे के आसार है। इस बीच तीन राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी सरकार फुल जोश में हैं तो वहीं विपक्षी गठबंधन सरकार को घेरने के लिए तैयार है।

सरकार ने शीतकालीन सत्र की 15 बैठकों के लिए एक भारी विधायी एजेंडा पेश किया है जिसमें औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए प्रमुख विधेयक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक मसौदा कानून शामिल है। सरकार को आचार समिति की सिफारिश को अपनाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की भी उम्मीद है, जिससे मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा।

मोइत्रा की निष्कासन की मांग के अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में सुधार के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। , 1973, सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख विधानों में से हैं। अन्य विधेयकों में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को विनियमित करना शामिल है।

इसके अलावा, नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं को कवर करने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार करने की योजना बनाई है और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस उद्देश्य के लिए दो नए विधेयक सूचीबद्ध किए हैं।

शीतकालीन सत्र प्रभावी रूप से सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कानून को मंजूरी देने की आखिरी खिड़की है, जो 22 दिसंबर तक 15 बैठकों में आयोजित किया जाएगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम ने कहा, "यह शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। अगर विपक्ष किसी बात पर चर्चा चाहता है तो वह नोटिस दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति जो भी मुद्दे तय करेंगे, सरकार उन सभी पर चर्चा के लिए तैयार है।"

तीन राज्यों के चुनावों में बीजेपी की जीत पर सीपीआई (एम) सांसद इलामारम करीम कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि यह मोदी जादू है। यह धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों के बीच फूट के कारण है। यह कांग्रेस के लिए एक सबक है जो कि नेता है।" विपक्षी एकता..."

