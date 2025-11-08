संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जानें मुख्य मुद्दे
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 8, 2025 13:25 IST2025-11-08T13:18:05+5:302025-11-08T13:25:31+5:30
Parliament Winter Session News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्लीः संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। इसका समापन 19 दिसंबर को होगा। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन संसद सत्र के संबंध में सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तिथियों पर संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
The Hon’ble President of India Smt. Droupadi Murmu ji has approved the proposal of the Government to convene the #WinterSession of #Parliament from 1st December 2025 to 19th December, 2025 (subject to exigencies of Parliamentary business).— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 8, 2025
Looking forward to a constructive &… pic.twitter.com/QtGZn3elvT
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मज़बूत करे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे।" बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र बेहद अहम होने वाला है। इस बार भी कई मुद्दे इस सत्र में गरमा सकते हैं।
संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच 26 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' सहित कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की माँग को लेकर लगातार व्यवधान का सामना करना पड़ा।