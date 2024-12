Parliament Winter Session: ‘मकर द्वार’ के निकट बीजेपी सांसद ने धक्का दिया, घुटनों पर चोट, जांच कराएं?, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोक सभा अध्यक्ष बिरला को लिखा पत्र, देखें वीडियो

Highlights राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है। कांग्रेस सांसद एक कुर्सी लेकर आए और बैठाया गया। मेरे घुटनों पर चोट आई, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है।

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने उन्हें धक्का दिया जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर बैठने को मजबूर हो गए। उन्होंने यह आग्रह भी किया कि मामले की जांच कराई जाए क्योंकि यह न केवल उन पर, बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला था। खरगे ने बिरला को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आज सुबह ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने प्रेरणा स्थल स्थित डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा से ‘मकर द्वार’ तक मार्च निकाला। यह मार्च 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में निकाला गया था। जब मैं विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो भाजपा सांसदों ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की।

For several days, opposition parties, including the Congress, have been protesting at Makar Dwar on various people-centric issues.



In a shocking turn of events, BJP MPs arrived with the intention of creating chaos, targeting and attacking Indian National Congress President Shri… pic.twitter.com/TfikqqO56j— Congress (@INCIndia) December 19, 2024

मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे मेरे घुटनों पर चोट आई, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है।’’ खड़गे के अनुसार, इसके बाद, कांग्रेस सांसद एक कुर्सी लेकर आए और उन्हें उस पर बैठाया गया।

My letter to the Hon’ble @loksabhaspeaker urging to order an inquiry into the incident which is an assault not just on me personally, but on the Leader of the Opposition, Rajya Sabha and the Congress President. pic.twitter.com/gmILQdIDYW — Mallikarjun Kharge (@kharge) December 19, 2024

Here is the letter from Congress President Shri @kharge to the Hon'ble @loksabhaspeaker, urging him to order an inquiry into the incident, which is an assault not just on him personally, but also on the Leader of the Opposition, Rajya Sabha and the Congress President. pic.twitter.com/oFiAjp5ShE— Congress (@INCIndia) December 19, 2024

उन्होंने कहा कि इसके बाद बड़ी मुश्किल से और अपने सहकर्मियों के सहयोग से वह लड़खड़ाते हुए सुबह 11 बजे राज्यसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे इस घटना की जांच का आदेश देने का आग्रह करता हूं जो न केवल मुझ पर, बल्कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है।’’

कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सांसदों ने संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की, जो न सिर्फ कांग्रेस नेता की गरिमा पर हमला है, बल्कि संसद की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत भी है। उन्होंने बिरला से आग्रह किया कि इस मामले में वह उचित कार्रवाई करें।

इस पत्र पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, निचले सदन में मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश, सचेतक मणिकम टैगोर तथा कुछ अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस सांसदों ने पत्र में कहा, ‘‘ हम आज संसद परिसर में हुई एक घटना के संबंध में अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं।

‘इंडिया’ गठबंधन के सदस्य शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो हमें रोका गया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के तीन सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। हालांकि पत्र में इन तीनों सांसदों के नामों का उल्लेख नहीं है।

उनका कहना है, ‘‘यह विपक्ष के नेता को दिए गए विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एक सांसद के रूप में मिले अधिकारों का हनन है।’’ कांग्रेस सांसदों ने कहा कि भाजपा सांसदों का आचरण न केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला था, बल्कि संसद की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत था। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता से लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।’’

