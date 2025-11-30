Parliament Winter Session: संसद शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के नेता मौजूद; SIR पर हो सकती है बहस

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। संसद का तीन हफ़्ते का यह सत्र बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की भारी जीत के बाद हो रहा है।

Parliament Winter Session: संसद में 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसके एक दिन पहले यानी आज सरकार ने विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और स्टेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने मीटिंग में सरकार को रिप्रेजेंट किया। विपक्ष को कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, DMK के टी आर बालू, TMC के डेरेक ओ’ब्रायन और IUML के ईटी मोहम्मद बशीर ने रिप्रेजेंट किया।

यूनियन मिनिस्टर जे पी नड्डा ने पार्टी प्रेसिडेंट और राज्यसभा में हाउस के लीडर के तौर पर BJP रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हिस्सा लिया। दूसरे पार्टिसिपेंट्स में RJD के मनोज झा, SAD की हरसिमरत कौर बादल और JD(U) के संजय झा शामिल थे।

पारंपरिक ऑल-पार्टी मीटिंग का मकसद सेशन के दौरान दोनों सदनों में आसानी से कामकाज पक्का करना है, जहां कई नए बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। विंटर सेशन सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। विपक्ष ने इसे “छोटा सेशन” कहा है, यह देखते हुए कि पार्लियामेंट सेशन में आमतौर पर लगभग 20 बैठकें होती हैं।

पार्लियामेंट का तीन हफ़्ते लंबा सेशन बिहार असेंबली इलेक्शन में BJP की लीडरशिप वाली NDA की ज़बरदस्त जीत के बैकग्राउंड में हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि मॉनसून सेशन के लगभग बेकार जाने के बाद सुधारों के लिए नए सिरे से ज़ोर दिया जाएगा।

विंटर सेशन के दौरान बिल पेश किया जाएगा

भारत में एटॉमिक एनर्जी के इस्तेमाल और रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाले ज़रूरी 'द एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025' के अलावा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया बिल और आठ दूसरे ड्राफ़्ट कानून भी सेशन के एजेंडा में हैं, जिसमें 15 बैठकें होंगी।

सरकार को पहले ही यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए सीधे रेगुलेशन बनाने का अधिकार देने वाला बिल लाने की अपनी योजना से पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया था।

सरकार जिन बिलों की योजना बना रही है, उनमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया बिल एक कमीशन बनाने की कोशिश करता है ताकि यूनिवर्सिटी और दूसरे हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को इंडिपेंडेंट और सेल्फ-गवर्निंग इंस्टिट्यूट बनने में मदद मिल सके और एक्रेडिटेशन और ऑटोनॉमी के एक मजबूत और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के ज़रिए एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया जा सके।

नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, जिसे भी पेश करने के लिए लिस्ट किया गया है, नेशनल हाईवे के लिए तेज़ और ट्रांसपेरेंट ज़मीन अधिग्रहण पक्का करने की कोशिश करता है।

एक और प्रस्तावित कानून कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 है, जिसका मकसद कंपनीज़ एक्ट, 2013 और LLP एक्ट, 2008 में बदलाव करना है, ताकि बिज़नेस करना आसान हो सके।

सरकार के एजेंडा में सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025 भी है, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1992, डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996, और सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 के प्रोविज़न को एक रैशनलाइज़्ड सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड में एक साथ लाने का प्रस्ताव करता है।

