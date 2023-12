Parliament Winter Session 2023: विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के 10 सांसद सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Highlights विधानसभा चुनावों में विधायक निर्वाचित होने के बाद बुधवार को त्यागपत्र दिए थे। रायगढ़ से गोमती साय और बिलासपुर से सांसद अरुण साव ने इस्तीफा दिया है। सभी सांसद हालिया विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए हैं।

Parliament Winter Session 2023: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उन नौ सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों में विधायक निर्वाचित होने के बाद बुधवार को त्यागपत्र दिए थे। बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर इस बारे में सभा को सूचित किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि राजस्थान प्रदेश के जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौड़, राजसमंद से दीया कुमारी, मध्य प्रदेश के मुरैना से नरेन्द्र सिंह तोमर, दमोह से प्रह्लाद पटेल, जबलपुर से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से गोमती साय और बिलासपुर से सांसद अरुण साव ने इस्तीफा दिया है।

On BJP's three-state win, PM Modi during BJP Parliamentary party meeting said that this was not anyone's personal victory, but a collective victory. The PM added, "Don't distance me from the public by making me 'Modi ji'. "I am Modi," he said. — ANI (@ANI) December 7, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इन सदस्यों के त्यागपत्र को छह दिसंबर, 2023 की तिथि से स्वीकार कर लिया है।’’ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल समेत भाजपा के 10 सांसदों ने बुधवार को इस्तीफा दिया था। इनमें किरोणीलाल मीणा राज्यसभा के सदस्य थे। ये सभी सांसद हालिया विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए हैं।

#WATCH | On BJP Parliamentary party meeting, Union minister & BJP leader Pralhad Joshi," PM Modi shared an interesting fact today- While being in government when the Congress party faced elections 40 times in states, it got success only seven times. Whereas, Bharatiya Janata… pic.twitter.com/S7XMQsXoty — ANI (@ANI) December 7, 2023

किरोड़ी लाल मीणा ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा, सभापति ने किया मंजूर

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य किरोड़ी लाल मीणा का उच्च सदन से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि उन्हें मीणा का छह दिसंबर का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की है।

धनखड़ ने कहा कि उन्होंने मीणा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मीणा उच्च सदन में राजस्थान से 2018 में निर्वाचित होकर आये थे और उनका कार्यकाल 2024 में पूरा होना था। उल्लेखनीय है कि मीणा ने हाल में संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से विधायक का चुनाव जीता है।

