Parliament special session: जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, सोनिया ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को किया याद, देखें वीडियो

Highlights पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित कराया था। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। जातीय जनगणना भी कराई जाए।

Parliament special session: लोकसभा में कांग्रेससंसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लेकर आए थे।

