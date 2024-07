Parliament Session: राहुल गांधी की PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, NEET परीक्षा को लेकर कल बहस की मांग की

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी साथ ही उसमें ये भी कहा कि कल नीट पेपर लीक पर बहस करें इसके साथ उन्होंने यह भी आशा जताई, पीएम मोदी कल की डिबेट में लीड करेंगे

Parliament Session: कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर बहस करने की मांग की है। इसके साथ सांसद ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य उन 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का सवाल है, जो देशव्यापी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसलिए ये बहस बहुत जरूरी है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो विश्वास करते हैं कि आप इस बहस में लीड करेंगे।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आप लोगों को जैसा पता होगा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए समय संसद के दोनों सदनों में पहले मांगा था, लेकिन 28 जून को इस पर बहस करने से साफ मना कर दिया गया। पिछले दिनों उन्होंने इस मुद्दे को कल फिर से एक बार बहस के दौरान उठाया था, जिसपर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वो इस पर चर्चा करने का समय देंगे और इसके लिए वो सुनिश्चित करते हैं।

Dear Prime Minister,



I am writing to request for a debate in Parliament on NEET tomorrow.



Our aim is to engage constructively in the interest of 24 lakh NEET aspirants who deserve answers.



I believe that it would be fitting if you were to lead this debate. pic.twitter.com/PXqV8LnYVO