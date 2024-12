Parliament session: सपने में भी बाबा साहेब का अपमान नहीं कर सकता?, अमित शाह ने कहा- कांग्रेस ने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, देखें वीडियो

Highlights जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 1955 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में तब मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी।

नई दिल्लीः बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। शाह ने नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि वह सपने में भी संविधान निर्माता का अपमान नहीं कर सकते हैं। कल से कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। इससे तय हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर जी की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है।

