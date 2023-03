राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में घमासान, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी नेता, तृणमूल सांसद भी विपक्ष की बैठक में हुए शामिल

Highlights संसद में काले कपड़े में पहुंचे कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसद। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के मामले पर हंगामा। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी पहुंचे।

नई दिल्ली: आपराधिक अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई है। हालांकि, इस मामले पर विपक्ष का विरोध तेज होता जा रहा है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के साथ कई और विपक्षी पार्टियां आ खड़ी हुई हैं। इसी क्रम में सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी विपक्षी सांसदों के साथ नजर आए।

भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाकर रखने की बात कहने वाली तृणमूल के सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित ऑफिस में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए। प्रसून बनर्जी और जरवार सरकार ने बैठक में टीमएसी का प्रतिनिधित्व किया।

Delhi | Congress MPs meeting at the CPP office in Parliament. UPA chairperson Sonia Gandhi, party chief and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and others present at the meeting. pic.twitter.com/7BgPtqIUQc