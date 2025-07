संसद मानसून सत्रः मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक, मुझे कभी बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी ने कहा- हमें भी मौका मिले

Highlights सदन में रक्षा मंत्री को बोलने दिया जाता है, उनके (सत्तापक्ष के) लोगों को बोलने दिया जाता है। विपक्ष के लोगों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, उन पर अनुमति मिलने के बाद चर्चा होगी।

नई दिल्लीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मानसून सत्र के पहले दिन वह सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सत्तापक्ष के दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित होने के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, लेकिन सत्तापक्ष का यह नया रवैया है कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा।

#WATCH | After Lok adjourned till 2 pm on the first day of the Monsoon session, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says, "The question is - the Defence Minister is allowed to speak in the House, but Opposition members, including me, who is the LoP, are not allowed to speak...This is a… pic.twitter.com/bD3ELbiEkd — ANI (@ANI) July 21, 2025

राहुल गांधी का कहना था, ‘‘सदन में रक्षा मंत्री को बोलने दिया जाता है, उनके (सत्तापक्ष के) लोगों को बोलने दिया जाता है। विपक्ष के लोगों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक है। मुझे कभी बोलने नहीं दिया जाता। यह एक नया रवैया है।’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, उन पर अनुमति मिलने के बाद चर्चा होगी।

#WATCH | Lok Sabha adjourned till 12 noon amid sloganeering by Opposition MPs



Speaker Om Birla says, "The government wants to answer on every issue. The House should function. You have not come here to raise slogans. The House functions as per the rules and regulations. All the… pic.twitter.com/fxmj8o5iXx — ANI (@ANI) July 21, 2025

उन्होंने फिर दोहराया, ‘‘परंपरा है कि अगर सरकार के लोग कुछ कहें तो हमे भी मौका मिलना चाहिए। मैं दो शब्द कहना चाहता था, लेकिन अनुमति नहीं दी गई।’’ संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद समेत अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, "The country has seen the power of unity. So all the MPs in the House, give it strength, take it forward and I will definitely say that every political party has its own agenda, its own role, but I accept this reality that 'Dal hit mein mat… pic.twitter.com/nNI3VaE7Vr — ANI (@ANI) July 21, 2025

