Parliament Monsoon Session 2023: संसद में 'मोदी-मोदी' के नारों के जवाब में विपक्ष ने लगाए 'इंडिया-इंडिया' के नारे, लगातार नारों के बीच ही एस.जयशंकर ने पढ़ा अपना भाषण

Highlights सदन में लगे मोदी मोदी और इंडिया इंडिया के नारे नारों के बीच एस. जयशंकर ने पढ़ा अपना भाषण मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष आज संसद काले कपड़े पहनकर पहुंचा

Parliament Monsoon Session 2023: संसद भवन में मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार हंगामा हो रहा है और आज तो इस हंगामें ने नई शक्ल ले ली है। सदन की कार्रवाई के दौरान पूरा सदन मोदी-मोदी और इंडिया-इंडिया के नारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया।

केंद्र की बीजेपी सरकार के सांसदों ने जब मोदी-मोदी के नारों की शुरुआत की तो विपक्ष ने भी लगातार इंडिया-इंडिया के नारे लगाए। इस बीच, विदेश मंत्री और राज्यसभा संसाद एस. जयशंकर का भाषण होना था। एस. जयशंकर ने इस शोर में ही अपना भाषण पढ़ा और उसे पूरा किया।

बाद में सदन में हंगामे के बाद राज्यसभा को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मणिपुर मुद्दे पर विरोध करने के लिए विपक्ष आज काले कपड़े पहनकर दिखाई दिया।

तमाम शीर्ष पार्टियों को मिलाकर बना नया गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया के तमाम दल काले कपड़ों में नजर आए जो कि पीएम मोदी से सदन में मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

#WATCH | NDA MPs chant "Modi, Modi" in Rajya Sabha as EAM Dr S Jaishankar makes a statement on the latest developments in India's Foreign Policy. To counter this, INDIA alliance MPs chant "INDIA, INDIA." pic.twitter.com/REJgfm50h2