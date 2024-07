Paris Olympics 2024: मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल

Highlights मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दूसरे स्थान पर मौजूद येजी किम को पछाड़ने से केवल 0.1 से पीछे रह गईं

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में देश नाम रौशन किया। मनु भाकर ने 22 शॉट्स के बाद अपना रन पूरा किया और 221.7 का स्कोर किया। वह श्रृंखला में दूसरे स्थान पर मौजूद येजी किम को पछाड़ने से केवल 0.1 से पीछे रह गईं।



🇮🇳🔥 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮'𝘀 𝗲𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀! A historic achievement for Manu Bhaker as she becomes the first-ever Indian woman to win an Olympic medal in shooting! 🧐 Here's a look at India's shooting medallists in the Olympics over the years.

वह शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मेडल जीतने के बाद मनु ने कहा कि गीता से उन्हें धैर्य रखने की प्रेऱणा मिली। 22 वर्षीय भाकर ने निशानेबाजी में भारत के 12 साल के ओलंपिक पदक के सूखे को तोड़ दिया है। भाकर ने श्रृंखला की शुरुआत की और अपने पांच शॉट्स में 50.2 का मजबूत स्कोर बनाया। उन्होंने अपना संयम बनाए रखा।

सीरीज़ 2 में 50.1 का स्कोर किया और कुल 100.3 का स्कोर बनाया। अभी भाकर के 2 इवेंट और हैं और वह अधिक पदक भी जीत सकती हैं।

ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की दादी ने कहा कि "मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके यहां आने पर हम सभी उनका स्वागत करेंगे। मैं उनके लिए विशेष भोजन तैयार करूंगी..."

#WATCH | Haryana: Olympic medalist Manu Bhaker's grandmother says, "I bless her. She has done a great job. We will all welcome her once she is here. I will prepare a special food for her..."



Shooter Manu Bhaker wins bronze medal in Women’s 10 M Air Pistol at #ParisOlympics2024pic.twitter.com/FZC3wN7A49