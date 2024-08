Paris Olympics 2024: 36 साल से इंतजार जारी, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर की हार, आखिर झोली में पदक कब?

Highlights Paris Olympics 2024 live update Manu Bhaker Deepika Kumari Lost: एक बार फिर भारत का अभियान पदक के बिना ही खत्म हो गया। Paris Olympics 2024 live update Manu Bhaker Deepika Kumari Lost: 10 और दो बार नौ अंक के साथ दोनों सेट और मुकाबला अपने नाम किया। Paris Olympics 2024 live update Manu Bhaker Deepika Kumari Lost: मिशेल क्रोपेन को 6-4 (27-24, 27-27, 26-25, 27-27) से शिकस्त दी।

Paris Olympics 2024 live update Manu Bhaker Deepika Kumari Lost: भारत की अनुभवी खिलाड़ी दीपिका कुमारी को शनिवार को यहां दो बार बढ़त बनाने के बावजूद पेरिस खेलों की तीरंदाजी की महिला एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की नैम सुहियोन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा जबकि युवा भजन कौर भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार गईं जिससे ओलंपिक में तीरंदाजी पदक का भारत का 36 साल का इंतजार जारी रहा। भारत की 23वीं वरीय दीपिका ने अंतिम आठ के मुकाबले में मौजूदा खेलों की महिला टीम स्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता और दूसरी वरीय सुहियोन के खिलाफ 4-2 की बढ़त बना रखी थी लेकिन अंतत: 4-6 (28-26, 25-28, 29-28, 27-29, 27-29) से हार गई जिससे तीरंदाजी में एक बार फिर भारत का अभियान पदक के बिना ही खत्म हो गया।

#OlympicGames#Paris2024#Archery



DEEPIKA BOWS OUT IN QF



End of Indian contention in Archery at Paris Oly as Dipika lost to 2nd seed Korean Nam Suhyeon by 4-6 in QF pic.twitter.com/IC79EaGQH2