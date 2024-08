Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, 4-2 से दी मात

Highlights भारतीय हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने लगातार 4 गोल किए मैच के हीरो भारतीय गोलकीपर श्रीजेश रहे जिन्होंने 2 गोल बचाए

Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम पेनल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। मैच के हीरो भारतीय गोलकीपर श्रीजेश रहे जिन्होंने 2 गोल बचाए। भारतीय टीम ने लगातार 4 गोल किए। ब्रिटेन की टीम 2 गोल ही कर पाई।

INDIA IS THROUGH TO THE SEMIFINAL! FOLLOW LIVE: https://t.co/oWX2vRBZOG #Paris2024 #Hockey #INDvsGBR pic.twitter.com/AAdoUTHO3P

Take a Bow PR Sreejesh



No Indian will pass without liking this tweet for India Hockey team🥳🇮🇳#Hockey | #INDvsGBR#GOLD #Silver #Bronze #Prsreejesh#OlympicGames #Olympics



pic.twitter.com/ZYX41rh5QD