Paris Olympic 2024: "विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं!", प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

Paris Olympic 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग के 50 किलोग्राम के फाइनल से बाहर होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। हालांकि, विनेश फोगाट को 150 ग्राम वजन ज्यादा होने पर आयोग्य ठहरा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मन की बात रखी। साथ में उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हुआ, ये देश के लिए दुख की बात है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व में ओलंपिक विजेता पीटी ऊषा से इस मामले पर बात की है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, "विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही, मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ! हम सब आपके पक्ष में हैं।"

On Indian wrestler Vinesh Phogat's disqualification from #ParisOlympics2024 , PM Narendra Modi tweets, "Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. I wish words could express the sense of… pic.twitter.com/6Qx4rmdD2a

दूसरी तरफ उनके पिता का बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अब फाइनल गेम में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब जो होना था, वो हो गया है। अब विनेश अगले 2028 ओलंपिक की तैयारी करेगी। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि खेल से पहले ज्यादा वजन न घटाएं और सावधानी बरतें।

#WATCH | Delhi: On Indian wrestler Vinesh Phogat's disqualification from #ParisOlympics2024, BJP MP Karan Bhushan Singh says, "It is a loss for the country. The Federation will take this into consideration and see what can be done" pic.twitter.com/lSntbFF3kv