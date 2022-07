मोहल्ला क्लीनिक को लेकर कांग्रेस का सीएम मान पर वार, कहा- पंजाब सरकार द्वारा जनता के पैसे की लूट और बर्बादी है

Highlights दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह मान सरकार भी पंजाब में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत कर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पहले चरण में 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 ऐसे क्लीनिक लोगों को समर्पित किए जाएंगे। मान ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराना है।

चंडीगढ़: पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कांग्रेस नेता परगट सिंह ने सोमवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक और राज्य अस्पतालों को लेकर मान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "पंजाब में पहले से बने बड़े कमरे के आकार के सेवा केंद्रों से बने मोहल्ला क्लीनिकों की मरम्मत और श्रृंगार 20 लाख रुपये में किया जा रहा है। इस बीच राज्य के अस्पताल आवश्यक दवाओं के बिना हैं। यह पीआर भूखे भगवंत मान सरकार द्वारा जनता के पैसे की लूट और बर्बादी है।"

Repainting &makeup of already built large room sized Sewa Kenders turned Mohalla Clinics in Punjab is being done for ₹20 lakh each. Meanwhile state hospitals are without essential medicines. It is loot & wastage of Public money by PR hungry @BhagwantMann govt



