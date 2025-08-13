Independence Day 2025: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायत नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में होंगे शामिल

Independence Day 2025 celebrations: पंचायती राज मंत्रालय 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 210 पंचायत प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा।

यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किसानों की सुरक्षा के अपने रुख पर कायम है। पंचायती राज मंत्रालय के एक प्रेस बयान के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उनके जीवनसाथी और नोडल अधिकारी भी होंगे, और 425 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।

इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत नेता शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बेहतर बुनियादी ढाँचे, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी सामुदायिक पहल जैसे उल्लेखनीय सुधार लाए हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि महिला नेताओं ने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मिशन इंद्रधनुष जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, साथ ही जमीनी स्तर पर नवीन स्थानीय पहलों और समाधानों को भी प्रोत्साहित किया है।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्रामीण नेतृत्व की उभरती ताकत का उदाहरण हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शासन के उत्तरदायित्वों को दूरदर्शी विकास दृष्टिकोण के साथ सफलतापूर्वक संयोजित कर रही हैं।

इस बीच, 14 अगस्त को नई दिल्ली में विशिष्ट अतिथियों के लिए एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सभासार एप्लिकेशन का शुभारंभ और ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 16वें अंक का विमोचन शामिल होगा।

यह एप्लिकेशन स्थानीय शासन में, विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल टूल है। सभासार ऐप, ग्राम सभा के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से संरचित बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करता है।

इससे पहले, कार्यवृत्त को मैन्युअल रूप से लिखा जाता था। इसलिए, नागरिक अपने पंचायत सदस्यों द्वारा लिए गए कार्यवृत्त और निर्णयों तक पहुँच सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल इस समारोह में शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय, 'आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान', विकसित भारत के एक स्तंभ के रूप में आत्मनिर्भर पंचायतों के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

