पंजाब से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI को दे रहा था खुफिया जानकारी

Highlights आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की संवेदनशील जानकारी साझा की थी फोन डेटा से पता चलता है कि उसके 20 से ज़्यादा ISI गुर्गों से संपर्क हैं

Punjab Police: पंजाब के तरनतारन के एक शख्स को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शख्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों की जानकारी आईएसआई को साझा की थी। गिरफ्तारी पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा की गई। जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान में स्थित एक प्रसिद्ध खालिस्तानी नेता गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह ISI के निर्देशों के तहत काम कर रहा है।

Acting swiftly on information received from Counter-Intelligence-Punjab, @TarnTaranPolice, in a joint operation arrests Gagandeep Singh @ Gagan, a resident of Mohalla Rodupur, Gali Nazar Singh Wali, #TarnTaran.



