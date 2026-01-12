LoC पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम; जम्मू-कश्मीर में अलर्ट
By अंजली चौहान | Updated: January 12, 2026 08:47 IST2026-01-12T08:45:24+5:302026-01-12T08:47:32+5:30
Pakistan drones on LoC: अधिकारियों ने बताया कि सभी उड़ने वाली वस्तुएं पाकिस्तान की ओर से आई थीं और भारतीय क्षेत्र के ऊपर कुछ मिनटों तक मंडराने के बाद वापस लौट गईं।
Pakistan drones on LoC: जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध ड्रोनों की गतिविधि देखी गई है। 11 जनवरी की शाम एलओसी के पास ड्रोन देखे गए जिसके बाद सेना अलर्ट हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट की आक्रामक निगरानी शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिक LoC की विस्तृत रेकी करने के लिए वर्दीधारी कर्मियों और नागरिकों दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें गुप्त निगरानी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका मकसद भारत की डिफेंसिव जगहों का मैप बनाना लगता है।
खुफिया इनपुट से पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपने SSG कमांडो को संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार, उनकी मौजूदगी पाकिस्तान की फॉरवर्ड तैनाती रणनीति में एक स्पष्ट बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह कदम LoC के साथ हाई-प्रेशर ज़ोन को सक्रिय रखने की पाकिस्तान की बड़ी योजना से जुड़ा है।
भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब
रविवार देर शाम बॉर्डर के पाकिस्तानी तरफ से नई ड्रोन गतिविधि की सूचना मिली। भारतीय सेना ने फॉरवर्ड इलाकों के पास कई ड्रोन उड़ते हुए देखे। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया, जिससे ड्रोन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सूत्रों ने बताया कि हालांकि ड्रोन अपनी तरफ लौट गए, लेकिन इस तरह की कोशिशों की बढ़ती संख्या के कारण इस घटना को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है।
सूत्रों ने पुष्टि की कि भारतीय सेना के पास पाकिस्तान की नवीनतम चालों से संबंधित एक अहम जानकारी है, हालांकि खास बातें अभी भी गोपनीय हैं। अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि सभी संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है और भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास का निर्णायक जवाब दिया जाएगा।
शुक्रवार रात को, सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में IB के पास घगवाल के पालूरा गाँव में एक हथियार खेप बरामद की थी, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान से आए एक ड्रोन ने गिराया था। उन्होंने बताया कि बरामदगी में दो पिस्तौल, तीन मैगज़ीन, 16 राउंड और एक ग्रेनेड शामिल था।
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।