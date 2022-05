पानी के मुद्दों पर वार्ता के लिए कल भारत आएगा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, 30-31 मई को दिल्ली में होगी वार्ता

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2022 08:00 AM

पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल निर्माणाधीन पाकल डल और लोअर कलनई बांध की यात्रा नहीं करेगा, लेकिन इन पर और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

