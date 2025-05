पाकिस्तान पोल खोल अभियान, कई देश में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे सांसद, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान

Highlights प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं। जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य शामिल हैं।

नई दिल्लीः सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के प्रत्युत्तर में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है और कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए अपने सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे।

#WATCH | "...The MPs from across political parties will go to different countries and will share the entire chain of events with the world that happened after the Pahalgam terror attack. It is a welcoming step..." says JDU leader KC Tyagi over media reports on India, to send… pic.twitter.com/9LY4Va6y8p