Pahalgam Attack: NIA करेगी पहलगाम आतंकी हमले की जांच, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी

Pahalgam Attack:जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है जिसके बाद पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बैसरन मैदान में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। शनिवार को एनआईए की तीन सदस्यीय टीम ने आतंकी हमले में जीवित बचे लोगों के बयान दर्ज किए।

एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची जारी की खुफिया एजेंसियों ने 14 आतंकवादियों की पहचान की है - जिनमें से आठ लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और तीन-तीन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के हैं - जो वर्तमान में कश्मीर घाटी में "सक्रिय" हैं, अधिकारियों ने एचटी को बताया। एजेंसियों ने क्षेत्र में 50-60 सक्रिय आतंकवादियों की मौजूदगी का दावा किया है। लेकिन 14 आतंकवादी ऐसे हैं जिनके पते सहित सटीक विवरण एकत्र किए गए हैं।

