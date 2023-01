Padma Awards 2023: पद्म पुरस्कारों का ऐलान, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण, यहां देखें लिस्ट

Highlights अजय कुमार मंडावी को कला (लकड़ी पर नक्काशी) के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मिज़ो लोक गायक के.सी. रनरेमसंगी को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति रॉय को कला (लोक संगीत) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

Padma Awards 2023: पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव, एस एम कृष्णा, उस्ताद जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोशी, श्रीनिवास वर्धन और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में सेवा देने वाले और ओआरएस के जनक दिलीप महालनाबिस को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाएगा।

Late SP patron Mulayam Singh Yadav, musician Zakir Hussain, late ORS pioneer Dilip Mahalanabis and S M Krishna to receive Padma Vibhushan. pic.twitter.com/EAXvFHw3Q9 — ANI (@ANI) January 25, 2023

2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इस बार 19 महिलाएं विजेता हैं। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, उपन्यासकार एस एल भैरप्पा, सुधा मूर्ति सहित नौ व्यक्ति पद्म भूषण से सम्मानित किये जाएंगे।

#PadmaAwards2023 | B Ramakrishna Reddy, 80-year-old Linguistics Professor from Telangana to receive Padma in the field of Literature & Education (Linguistics) pic.twitter.com/MGxq7Mjs2q — ANI (@ANI) January 25, 2023

रतन चंद्र कार, हीराबाई लोबी, मुनीश्वर चंदर डावर को पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। तेलंगाना के 80 वर्षीय भाषा विज्ञान प्रोफेसर बी. रामकृष्ण रेड्डी को साहित्य और शिक्षा (भाषाविज्ञान) के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। कांकेर के गोंड ट्राइबल वुड कार्वर अजय कुमार मंडावी को कला (लकड़ी पर नक्काशी) के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा जाएगा।

#PadmaAwards2023 | KC Runremsangi, Mizo Folk Singer from Aizwal, safeguarding Mizo cultural heritage for over 3 decades to receive Padma Shri in the field of Art (Vocals - Mizo). pic.twitter.com/2R3Kny5Th3 — ANI (@ANI) January 25, 2023

3 दशकों से अधिक समय से मिज़ो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाले आइज़वाल के मिज़ो लोक गायक के.सी. रनरेमसंगी को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। जलपाईगुड़ी के 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति रॉय को कला (लोक संगीत) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। जैविक खेती करने वाले 98 वर्षीय किसान तुला राम उप्रेती को भी पद्मश्री मिलेगा।

#PadmaAwards2023 | Rani Machaiah, Ummathat Folk Dancer from Kodagu, promoting & preserving Kodava culture through dance to receive Padma Shri in the field of Art (Folk Dance) pic.twitter.com/S3aYB8h1X7 — ANI (@ANI) January 25, 2023

भानुभाई चित्रारा को 400 साल पुरानी माता नी पछेड़ी पारंपरिक शिल्प की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 200 वर्षों से कश्मीर में बेहतरीन संतूर बनाने वाले परिवार के 8वीं पीढ़ी के संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद ज़ाज़ को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा जाएगा। छोटा उदयपुर के पिथौरा कलाकार परेश राठवा को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

#PadmaAwards | Late Samajwadi Party patron Mulayam Singh Yadav, late ORS pioneer Dilip Mahalanabis, musician Zakir Hussain, SM Krishna and Srinivas Varadhan to receive Padma Vibhushan. pic.twitter.com/8nXMm47kPV — ANI (@ANI) January 25, 2023

Sudha Murty, Kumar Mangalam Birla are among the 9 awardees of Padma Bhushan.



Rakesh Radheshyam Jhunjhunwala (Posthumous), RRR movie composer MM Keeravaani, actress Raveena Ravi Tandon are among the 91 awardees of Padma Shri pic.twitter.com/WdzC5V8mx0 — ANI (@ANI) January 25, 2023

गढ़चिरौली के जादीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खुने को कला (रंगमंच) के क्षेत्र में पद्म श्री से नवाज़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ी नाट्य नाच कलाकार डोमार सिंह कुंवर को कला (नृत्य) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

चिक्काबल्लापुर के वयोवृद्ध थमाटे प्रतिपादक मुनिवेंकटप्पा को कला (लोक संगीत) के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। नगा सामाजिक कार्यकर्ता रामकुइवांगबे न्यूमे, केरल के गांधीवादी वी पी अप्पुकुट्टन पोडुवल, नगा संगीतकार मोआ सुबोंग पद्म श्री से सम्मानित होंगे।

Web Title: Padma Awards 2023 announced ORS pioneer Dilip Mahalanabis receive Padma Vibhushan 26 celebrities will be honored see list here