चाऊमीन खाने से 35 बच्चे बीमार, झारखंड के लातेहार की घटना

September 18, 2025

झारखंड के लातेहार जिले में एक स्टॉल से चाउमीन खाने के बाद कम से कम 35 बच्चे कथित तौर पर भोजन विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

झारखंड के लातेहार जिले में एक स्टॉल से चाउमीन खाने के बाद कम से कम 35 बच्चे कथित तौर पर भोजन विषाक्तता के कारण बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम सदर थाना क्षेत्र के टेमकी में आयोजित मेले के दौरान हुई। दो से 15 साल की उम्र के बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और शरीर में पानी की कमी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘उन्हें रात साढ़े नौ बजे से 10 बजे के बीच एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। यह भोजन विषाक्तता का मामला था। बच्चों की हालत अब स्थिर है।’’ जयप्रकाश ने बताया कि बच्चों को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

