"हमारे विचार एक हैं लेकिन हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हैं", एआईएमआईएम के वारिस पठान ने विपक्षी दलों की बैठक पर साधा निशाना

नयी दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने बेंगलुरु में चली दो दिवसीय विपक्षी बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कभी भाजपा के गलबहियां की, आज विपक्षी खेमे में बैठे हैं, जबकि असल में हमने हर जगह भाजपा, आरएसएस की मुखालफत की लेकिन हम अछूत हो गये।

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि समान विचारधारा वाली 26 पार्टियों के लिए उनकी पार्टी "राजनीतिक अछूत" है, जबकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता, जो कभी भाजपा के साथ थे। आज विपक्ष की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों के साथ लगे हुए हैं।

