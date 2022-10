कर्नाटक में 100 प्रतिशत हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, बेंगलुरु में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

Highlights खड़गे ने भाजपा आरएसएस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने कहा, कर्नाटक में 100 प्रतिशत हमारी पार्टी सत्ता में वापस आएगी कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव को लेकर खड़गे बोले हमें अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करना है

बेंगलुरु:कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। यह चुनाव कांग्रेस के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। रविवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा आरएसएस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा करते हुए खड़गे ने कहा, कर्नाटक में 100 प्रतिशत हमारी पार्टी सत्ता में वापस आएगी।

उन्होंने कहा, हमारे नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे (भाजपा-आरएसएस) यहां स्वायत्त निकायों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें संसद से सड़क तक लड़ना है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर खड़गे ने कहा, देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति है, जीडीपी विकास दर गिर रही है, रुपये का मूल्य गिर रहा है, पेट्रोल-डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं।

Bengaluru, Karnataka | In Karnataka, 100% our party will come back to power. Our leaders are working hard. They (BJP-RSS) are misusing autonomous bodies & govt machinery here: Congress presidential candidate Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/4V5OXzugnK