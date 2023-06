'हमारी लड़ाई बृज भूषण के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं', पहलवानों ने वीडियो संदेश जारी कर कहा

Highlights पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी किया कहा कि उनकी लड़ाई WFI प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ दोनों पहलवानों ने इस बात से इनकार किया कि विरोध राजनीतिक है

नई दिल्ली: पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि कुश्ती से जुड़े ज्यादातर लोग महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में जानते हैं लेकिन समुदाय में एकता की कमी है और यही कारण है कि पहलवान लंबे समय तक चुप रहे।

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विरोध राजनीतिक है और कहा कि उन्हें सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रभावित नहीं किया जा रहा है। पहलवान सत्यव्रत कादियान और साक्षी मलिक के पति ने कहा, कुछ लोग थे जो हमारे विरोध के दौरान हमारा समर्थन करते रहे जिनमें (भीम आर्मी प्रमुख) चंद्रशेखर आज़ाद और (जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल) सत्यपाल मलिक शामिल थे, जिन्होंने हमें बिना किसी डर के अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

#WATCH | There were some people who kept supporting us during our protest including (Bhim Army Chief) Chandra Shekhar Azad and (former J&K Governor) Satyapal Malik, who inspired us to put forward our issues without fear: Satyawart Kadian, Wrestler and husband of Sakshee Malikkh… pic.twitter.com/gPXdFw5wtf