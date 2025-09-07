Vice Presidential Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसद करेंगे मॉक पोल, खड़गे 8 सितंबर को देंगे रात्रिभोज

नई दिल्ली: विपक्षी सांसदों को सोमवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसी शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया की जानकारी देने के बाद सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक 'मॉक पोल' आयोजित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे संसद भवन में विपक्षी सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

9 सितंबर को सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने एक वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पक्ष में है।

राधाकृष्णन तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 79 वर्षीय रेड्डी, जो जुलाई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे, एक वरिष्ठ न्यायविद हैं, जिन्हें काले धन के मामलों की जाँच में ढिलाई बरतने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है।

उन्होंने नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित सलवा जुडूम को भी असंवैधानिक घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, रेड्डी ने विदेशों में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाब धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने हेतु एक विशेष जाँच दल के गठन का आदेश दिया था।

17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पाँच सीटें रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं।

निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं (वर्तमान में 781)। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष रेड्डी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक के रूप में पेश कर रहा है। रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है। उन्होंने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण करने वाली समिति का भी नेतृत्व किया था।

