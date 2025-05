Operation Sindoor: तबाह हुआ लाहौर स्थित पाक एयर डिफेंस सिस्टम, सेना के ड्रोन ने बरपाया कहर

Operation Sindoor: भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गुरुवार को सेना के हर्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पर कहर बरपाया। जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना ने गुरुवार को पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार को निशाना बनाया गया और लाहौर में सिस्टम को नष्ट कर दिया गया, जब इस्लामाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, चीन द्वारा विकसित पाकिस्तान की HQ-9 मिसाइल रक्षा प्रणाली इकाइयों को इजरायल निर्मित HAROP ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया, जिससे लाहौर में पाकिस्तानी सेना प्रभावी रूप से रक्षाहीन हो गई। सरकार का यह बयान पाकिस्तान द्वारा लाहौर के पास एक ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने के दावे के तुरंत बाद आया, जबकि गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक के पास 12 अन्य को मार गिराया गया।

Harpy drones were used by the Indian military to target enemy air defence systems. https://t.co/dZqlYQhOXO